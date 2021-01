Tritte gegen den Kopf eines 73-Jährigen – Tatverdächtiger stellt sich

Die Polizei Leipzig hatte am Montag im Falle einer schweren Körperverletzung mit Überwachungsaufnahmen nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Nun meldete sich ein 32-Jähriger, der sich auf den Bildern erkannt hat, bei den Beamten.

Wie die Behörde mitteilte, soll er am 27. April 2019 gegen 12.20 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 15 Richtung Miltitz mit einem 73-Jährigen aneinander geraten sein. An der Haltestelle Lützner Straße / Merseburger Straße habe er den Rentner aus der Bahn gestoßen und mit mehreren Tritten gegen den Kopf malträtiert, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bis zur Veröffentlichung der Überwachungsaufnahmen aus der Straßenbahn waren die Ermittlungen im Fall über eineinhalb Jahre erfolglos geblieben.

Anzeige

Von anzi