Leipzig

Schwerer Unfall im Osten von Leipzig: Bei einer Trunkenheitsfahrt am frühen Mittwochmorgen ist ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er sei im Ortsteil Baalsdorf auf der Brandiser Straße in einer Rechtskurve zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei Leipzig am Mittwoch mit. Dabei verlor er die Kontrolle, fuhr auf ein Feld und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der 34-Jährige hatte den Angaben nach 1,42 Promille im Blut. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Von LVZ