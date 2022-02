Über 1000 Kontrollen, zahlreiche Verstöße: Das haben die Fahrrad-Kontrollen in Leipzig ergeben

Leipzig

Radfahrerinnen und Radfahrer in Leipzig hören gern Musik – und fahren zu oft über Rot: So lassen sich die Ergebnisse der Fahrradkontrollwoche zusammenfassen, über die die Leipziger Polizei am Montag informiert hat. In der vergangenen Woche hatten deren Beamte schwerpunktmäßig den Radverkehr beobachtet, Anlass ist die Verkehrssicherheitskampagne „Leipzig passt auf“, an der sich auch Stadt und Verkehrsbetriebe (LVB) beteiligen.

Als „besonders auffällig“ bezeichnete die Polizei nun die vermehrte Nutzung von Kopfhörern auf Fahrrädern. Die Beamten hätten Betroffene entsprechend sensibilisiert. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche über 1177 Fahrzeuge kontrolliert, darunter vorwiegend Räder, aber auch motorisierte Verkehrsteilnehmer. Die Zahl der festgestellten Verstöße beläuft sich demnach auf 469. Wie die Polizeidirektion erklärte, befanden sich davon 140 im Verwarngeldbereich und 81 im Bußgeldbereich. Dabei entfiel ein großer Teil auf Rotlichtverstöße: 73 an der Zahl.

Fahrradfahrer im Verkehr „besonders gefährdet“

Michael Fengler, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, bezeichnete Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer als „besonders vulnerable Gruppe“ im Straßenverkehr. „Der Verkehrsraum ist nur einmal verfügbar und alle Verkehrsteilnehmer müssen sich diesen teilen. Radfahrende sind in dieser Konstellation besonders gefährdet“, betonte er. Laut Polizei wurden im Rahmen der verstärkten Kontrollen auch zwei gestohlene und zur Fahndung ausgeschriebene Fahrräder sichergestellt, ferner wurde an einem Pedelec eine Manipulation entdeckt.

Es war nicht die erste Kontrollaktion im Rahmen der Kampagne, die für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen soll: So wurde der Fokus Mitte Januar auf Seniorinnen und Senioren gelegt. Den intensivierten Fahrradkontrollen sollen im März Überprüfungen auf Rotlichtverstöße folgen.

Von flo