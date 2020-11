Über 40 Leute bei Adventsfeier: Leipziger Ordnungsamt ruft Polizei zu Hilfe

Leipzig

Das war womöglich nicht der letzte spezielle Einsatz dieser Art in der Vorweihnachtszeit: Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamtes mussten am Sonntagnachmittag in den Stadtteil Plagwitz ausrücken. Der Grund: eine Adventsfeier. Mehr als 40 Leute hätten gegen 16.40 Uhr in der Zollschuppenstraße gemeinsam gefeiert. Dies überstieg die zulässige Personenzahl laut der geltenden Corona-Schutzverordnung um etwa das Vierfache.

„Dort wurden mehrere Tische aufgestellt sowie Glühwein ausgeschenkt“, berichtete Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. „Dabei wurden keine Mindestabstände eingehalten.“ Nach Angaben der Polizei waren es letztlich Hinweise von Anwohnern und anderen Zeugen, welche das das Ordnungsamt auf den Plan riefen.

Anzeige

„Uneinsichtig und unkooperativ“

Doch die Stimmung gegenüber den Behördenvertretern war offenbar wenig besinnlich. Die Rede ist von einem „uneinsichtigen und unkooperativen Verhalten“. Von körperlichen Angriffen wurde zwar nichts bekannt. Gleichwohl sah sich das Ordnungsamt veranlasst, Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei als Verstärkung anzufordern. Erst als die Polizeibeamten eintrafen, hätten sich die Teilnehmer der Adventsfeier allmählich entfernt. Bei zehn von ihnen wurden Personalien aufgenommen. Außerdem wurden Anzeigen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erstattet.

Hinzu kam später noch ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Denn wie sich herausstellte, hatten Unbekannte während des Einsatzes die Reifen am Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes zerstochen. Ein Zusammenhang zu der aufgelösten Adventsfeier wird aktuell zumindest nicht ausgeschlossen.

Muss das Ordnungsamt nach diesem Einsatz nunmehr künftig immer unter Polizeischutz zu Adventsfeiern ausrücken, die mit den strengen Corona-Verordnungen kollidieren? „Das wird weiterhin jeweils im konkreten Einzelfall entschieden“, erklärte die Polizeisprecherin. „Wenn es die Situation erforderlich macht, werden weitere Kräfte angefordert.“

Von F. D.