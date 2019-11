Leipzig

Noch vor dem Gottesdienst: Am Sonntag ist ein Unbekannter in die Apostelkirche im Leipziger Stadtteil Großzschocher eingebrochen. Der Kirchenvorstand verständigte die Polizei am Sonntagmorgen über den Einbruch.

Nach ersten Erkenntnissen kletterte der Dieb über ein Baugerüst, das an der Kirchenfassade aufgebaut war, zum Dachstuhl. Er brach dann ein Fenster auf und gelang so in das Kirchenarchiv. Er durchsuchte den Raum und versuchte die verschlossene Tür eines weiteren Zimmers aufzubrechen.

Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, ist bisher noch unklar. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Von tsa