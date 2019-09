Leipzig

Am Wochenende sind unbekannte Täter in der Plautstraße in Leipzig-Neulindenau in einen Supermarkt eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, entfernten die Unbekannten sowohl Dachziegel wie auch Deckenplatten über einer Bäckerei und kletterten in das Gebäude.

Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten, brachen einen Tresor auf und entwendeten Tageseinnahmen in dreistelliger Höhe. Mithilfe einer Leiter flüchteten die Täter danach wieder über das Dach. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

Von lvz