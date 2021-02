Überfall auf 22-Jährigen in Leipzig-Sellerhausen – Zeugen gesucht

Leipzig

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr ist ein 22-jähriger Mann auf seinem Nachhauseweg in Leipzig-Sellerhausen an der Ecke Riesaer Straße und Theodor-Heuss-Straße von zwei Unbekannten überfallen worden. Laut Polizei sprachen ihn die beiden Personen an und verlangten nach seinem Handy und seiner Geldbörse. Der 22-Jährige verweigerte die Herausgabe der Gegenstände, woraufhin die Unbekannten auf ihn einschlugen, bis er zu Boden ging und die Verdächtigten flüchteten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung bereits aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter 0341 966 4 6666 zu melden.

Von almu