Leipzig

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend im Leipziger Westen einen Supermarkt überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bedrohte er die Kassiererin mit einem Gegenstand. Demnach betrat der Mann gegen 20.20 Uhr den Supermarkt in der Georg-Schwarz-Straße und ging zielgerichtet auf die Kasse zu. Dort forderte er das Bargeld. Aus Angst kam die Kassiererin der Aufforderung nach. Mit einer dreistelligen Beute flüchtete der Unbekannte.

Weit kam der Mann laut Polizei jedoch nicht: Nur kurze Zeit später sei er dank einer sofort eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen worden. Er sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Details zur Person oder dem Gegenstand, mit dem die Kassiererin bedroht wurde, waren zunächst unklar.

Von RND/dpa