Leipzig

Nach dem brutalen Angriff von Vermummten auf Partygäste in der Prager Straße in Leipzig liegen die konkreten Hintergründe der Tat weiter im Dunkeln. „Die Ermittlungen dazu dauern an“, sagte Behördensprecher Alexander Bertram am Sonntag auf LVZ-Anfrage. Gegenwärtig könne noch nicht gesagt werden, aus welchem Grund die Gewalttäter zuschlugen.

Ermittler prüfen Motive

Dem Vernehmen nach kann ein politischer Hintergrund derzeit nicht ausgeschlossen werden. Aber auch ein privates Motiv könnte bei dem Überfall womöglich eine Rolle gespielt haben. Derzeit prüfen die Ermittler alle in Frage kommenden Optionen und befragen Zeugen, hieß es.

Nach Informationen der Polizei griffen die maskierten Unbekannten ihre Opfer gegen 21.50 Uhr mit Schlagwerkzeugen und Reizgas an. Dabei verletzten sie sechs Personen aus der Gruppe der Feiernden, einen davon schwer. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln wegen Landfriedensbruchs.

Von F. D.