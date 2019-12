Überfall auf Pizza-Kurier – knapp vier Jahre Haft

Leipzig

Der Überfall auf einen Pizza-Kurier kommt einen Leipziger teuer zu stehen: Das Landgericht verurteilte Alexander W. (30) zu drei Jahren und acht Monaten Haft. Er hatte mit einem Komplizen am 15. Februar 2019 dem Fahrer eines Lieferdienstes in einem Hinterhof in der Arthur-Hoffmann-Straße maskiert und bewaffnet aufgelauert und ihm die Einnahmen von rund 200 Euro abgenommen. Letztlich legte der Angeklagte in dem mehrtägigen Prozess ein Geständnis ab.

Weiterer Prozess Anfang 2020

Wie berichtet, war der Mitbeschuldigte Steven F. (23) kurz vor Prozessbeginn untergetaucht. Er hatte sich aus einer Therapieeinrichtung abgesetzt, wurde aber wieder geschnappt – und in der Verhandlung gegen Alexander W. als Zeuge vernommen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers belasteten sich die beiden Männer gegenseitig. Der Prozess gegen Steven F. steht dann Anfang 2020 an. Das Duo bezichtigte laut Gericht wiederum einen Dritten. Demnach soll ein Schüler (19) die Pizza bestellt und gar nicht so ahnungslos gewesen sein, wie er zumindest vorgab. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen ihn zunächst eingestellt. Ob es nach den aktuellen Aussagen aber dabei bleibt, ist noch unklar.

Von Sabine Kreuz