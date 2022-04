Überfall auf Späti in Gohlis – Räuber schlägt junge Verkäuferin

Leipzig

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag einen Spätverkauf im Leipziger Stadtteil Gohlis überfallen. Nach Angaben der Polizei hat er gegen 21.50 Uhr von der 21 Jahre alten Mitarbeiterin des Ladens in der Landsberger Straße Bargeld gefordert. Dabei, so die Beamten, bedrohte er die junge Frau mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Die Verkäuferin sei auf die Forderung aber erst eingegangen, als der Täter sie geschlagen habe. Sie sei bei dem Übergriff leicht verletzt worden.

Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Georg-Schumann-Straße. Trotz Fahndung mit einem Fährtenhund kamen die Beamten dem Mann bisher nicht auf die Spur.

Der Täter wird so beschrieben:

Größe: etwa 1,80 Meter,

Alter: Ende 40, Anfang 50,

Bekleidung: Windjacke mit Kapuze über dem Kopf, schwarzes Basecap, schwarzer Rucksack

weitere Merkmale: ungepflegtes Äußeres, dunkle OP-Maske, schlanke Gestalt.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Zeugenhinweise nehmen die Beamten sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 entgegen.

Von mro