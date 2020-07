Leipzig

Bei einem nächtlichen Überfall am Kulkwitzer See in Lausen-Grünau sind zwei Jugendliche ausgeraubt und anschließend gezwungen worden, durch den See zu schwimmen. Einer der drei Täter habe die beiden 17-Jährigen zuvor mit einer Waffe bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die mutmaßlichen Räuber wurden festgenommen. Gegen einen 20-Jährigen, der die Waffe bei sich gehabt haben soll, wurde ein Haftbefehl erlassen. Er kam in eine Jugendstrafvollzugsanstalt. Ein 23- und ein 24-Jähriger kamen wieder auf freien Fuß.

Urlauber alarmierten die Polizei

Den Angaben zufolge hatten die 17-Jährigen am Freitagabend gegen 23.30 Uhr am Ufer in der Nähe der Lausener Straße gesessen, als die dreiköpfige Gruppe alkoholisierter junger Männer auf die Jugendlichen zukam. Zunächst wurden sie in ein Gespräch verwickelt, dann forderten die Räuber die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem sie diese übergeben hatten, mussten die Jugendlichen mitten in der Nacht ans andere Ufer schwimmen.

In Höhe des Campingplatzes wurden die beiden 17-Jährigen durch Urlauber aufgenommen, die die Polizei verständigten. Bereitschaftspolizisten konnten die drei Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen. Gegen sie wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.

