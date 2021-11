Leipzig

Für Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) ist es eine „späte Genugtuung“: Nach einer Demo der linken Szene gegen das Verbot der kurdischen PKK sind sämtliche Verfahren gegen Demonstranten eingestellt worden. Dies teilte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) jetzt mit. Nagel hatte am 29. November 2020 einen Aufzug unter dem Motto „Weg mit dem PKK-Verbot!“ in der Leipziger Innenstadt angemeldet. Die PKK wird in den EU-Staaten als Terrororganisation eingestuft.

Nach dem Demo-Wochenende erhob die Politikerin massive Vorwürfe wegen des Vorgehens der Polizei. Diese sei „überhart, vollkommen unverhältnismäßig und entwürdigend“ gegen PKK-Sympathisanten eingeschritten. Behördensprecher Olaf Hoppe hatte gegenüber der LVZ die Vorwürfe damals zurückgewiesen. Obwohl es aufgrund des Pandemieschutzes sowie der geltenden Rechtslage nicht zu „aufzugsartigen Bewegungen“ kommen durfte, hätten sich zwei Personengruppen mit jeweils 30 bis 40 Leuten in Richtung des Marktes in Bewegung gesetzt. „Unsere Einsatzkräfte sprachen Teilnehmer mit dem Hinweis auf ein Auseinandergehen an, diese zeigten aber keine Reaktion“, so Hoppe. „Die Versammlungsleiterin lief in einer der Gruppierungen mit.“

„Unzulässige Gruppenbildung“

Wie auch das Innenministerium später feststellte, schlossen sich beide Gruppierungen auf Höhe des Steigenberger Hotels zusammen, wobei die erforderlichen Mindestabstände nicht beachtet worden seien. Die Polizei sprach von unzulässiger Gruppenbildung sowie nicht zulässigen Aufzügen. „Wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung wurden 77 Personen angehalten“, so Wöller. Etwa zwei Stunden später wurden alle PKK-Sympathisanten aus den Maßnahmen entlassen.

Im Zuge des Einsatzes wurden gegen jene 77 festgesetzten Teilnehmer, darunter 14 Jugendliche, Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung eingeleitet. Hinzu kam nach Angaben des Innenministeriums noch ein Ermittlungsverfahren gegen einen Jugendlichen wegen illegaler Drogen. „Sämtliche Verfahren wurden zwischenzeitlich eingestellt“, informierte Wöller nun auf eine Landtagsanfrage von Nagel.

„Vorgehen war reine Schikane“

Die Abgeordnete erneuerte am Dienstag ihre Kritik an dem Einsatz. „Das Vorgehen der Polizei im Kontext des Versammlungsgeschehens war reine Schikane“, stellte sie in einem Statement fest. Die Demonstranten hätten „sich außerordentlich verantwortungsvoll“ bewegt und konsequent die Hygieneregeln beachtet. Das Innenministerium vermochte hingegen kein überhartes Eingreifen zu erkennen. Es gebe aktuell keine Hinweise darauf, dass die Polizei bei ihren ldentitätsfeststellungen und Durchsuchungen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht beachtete, stellte Wöller jetzt klar.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem Hintergrund der eine Woche zuvor stattgefundenen „Querdenken“-Versammlung hatte die Abgeordnete der Polizei überdies vorgeworfen, politisch zu agieren und besonders gegen Linke repressiv vorzugehen. Auch dies war von der Polizei entschieden zurückgewiesen worden.

Von Frank Döring