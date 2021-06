Umzug der Leipziger Staatsanwaltschaft verzögert sich um Monate

Leipzig

Eigentlich saßen Leipzigs Staatsanwälte längst auf gepackten Umzugskisten, freuten sich auf ihr neues Domizil in der Südvorstadt. Es sah auch alles danach aus, denn in diesem Frühjahr wurde der Neubau für die Staatsanwaltschaft in der Alfred-Kästner-Straße fertiggestellt. Doch nun erfuhr die LVZ aus dem sächsischen Justizministerium: Weil die zum Arbeiten nötige IT-Technik fehlt, verzögert sich der Umzug der Behörde um mehrere Monate.

Es ist der erste Bauabschnitt eines Großprojekts. Im gewaltigen Innenhof hinter dem Amtsgericht in der Bernhard-Göring-Straße, wo sich bis 2003 das Leipziger Gefängnis befand, soll ein komplettes Justizzentrum entstehen. Ein Teil der alten Bausubstanz wurde abgerissen. Bestehen blieben Gebäudeflügel und unter Denkmalschutz stehende Fassaden der 100 Jahre alten Haftanstalt in der Arndtstraße/Alfred-Kästner-Straße. Geplant ist überdies ein Gedenkort, denn in der Arndtstraße befand sich einst auch die ehemalige zentrale Hinrichtungsstätte der DDR.

Erster Bauabschnitt seit Mai

„Die im Oktober 2017 begonnene Baumaßnahme für die Staatsanwaltschaft umfasste die Sanierung der Bestandsgebäude an der Alfred-Kästner-Straße und an der Arndtstraße sowie die Errichtung eines Verbindungsbaus im Innenhof des Areals“, sagt Sandra Schneider vom sächsischen Finanzministerium. „Dabei wurden die Bestandsgebäude für Büros und einen Asservatenbereich hergerichtet. Im Neubau sind weitere Büros und Flächen für Archive untergebracht.“ Bereits im Mai sei dieser erste Bauabschnitt zur Unterbringung der Staatsanwaltschaft Leipzig fertiggestellt und an die zukünftigen Nutzer übergeben worden.

Doch an dieser Stelle stößt das Projekt nun auf ungeahnte Schwierigkeiten: Denn die technische Ausstattung ist in diesen Zeiten alles andere als ein Selbstläufer. Zwar ist am 20. Mai eine Abteilung der Staatsanwaltschaft, die bislang in einer Außenstelle in der Beethovenstraße untergebracht war, in die Alfred-Kästner-Straße umgezogen. Doch die gesamte Behörde, so Jörg Herold vom Justizministerium, „kann die neuen Räumlichkeiten nicht, wie vorgesehen, sofort in vollem Umfang nutzen, weil die entsprechende IT-Netzwerkausstattung, die durch einen externen Dienstleister bereitgestellt werden muss, noch nicht zur Verfügung steht“.

Projekt kostet 41 Millionen Euro

Schuld daran seien pandemiebedingte Lieferengpässe, sodass die zuvor üblichen Lieferfristen nicht mehr gelten würden. „Es wird davon ausgegangen, den Umzug des wesentlichen Teils der Staatsanwaltschaft im Herbst 2021 durchführen zu können“, so der Ministeriumssprecher.

Noch in Planung sind hingegen die nächsten beiden Segmente des neuen Justizzentrums. Im zweiten Bauabschnitt gehe es um „die bedarfsgerechte Unterbringung des Amtsgerichts inklusive Grundbuchamt“, berichtet Sandra Schneider. Der dritte Bauabschnitt umfasst dann ein Fachgerichtszentrum, unter dessen Dach Verwaltungsgericht, Sozialgericht und Arbeitsgericht unterkommen sollen. Wie die Sprecherin des Finanzministeriums mitteilte, liegen die Gesamtinvestitionen für das Bauprojekt bei etwa 41 Millionen Euro. Rund 3,8 Millionen Euro davon würden zur Verbesserung der Energieeffizienz der Bestandsgebäude aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Von Frank Döring