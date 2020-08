Unaufmerksamkeit beim Abbiegen – Radfahrerin schwer verletzt

Leipzig

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwochnachmittag in Leipzig-Eutritzsch eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 45-Jährige auf der Dübener Landstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Delitzscher Straße wurde sie von einer 19-Jährigen übersehen, die stadtauswärts mit ihrem Pkw auf der Dübener Landstraße fuhr und nach links abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An Rad und Auto entstand ein Schaden von rund 1800 Euro.

Von anzi