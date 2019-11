Leipzig

Am Donnerstag ist es im Leipziger Stadtgebiet zu zwei Unfällen mit Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, könnte in beiden Fällen Unaufmerksamkeit der Unfallverursacher Grund für die Zusammenstöße sein.

Der erste Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße um 8.12 Uhr. Ein 58-jähriger Fahrer wollte nach links in die Scharnhorststraße abbiegen und übersah vermutlich eine 40-jährige Fahrradfahrerin, die ihm auf der Altenburger Straße entgegen kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19.20 Uhr kam es in der Rosa-Luxemburg-Straße zu einem weiteren Unfall. Ein 22-jähriger Autofahrer übersah vermutlich beim Öffnen seiner Fahrertür eine 35-jährige Fahrradfahrerin. Diese fuhr gegen die Tür und stürzte. Auch sie musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von fbu