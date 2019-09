Leipzig

Ein Autobrand hat in der Nacht zu Freitag Anwohner in Leipzig-Paunsdorf aufgeschreckt. Gegen Mitternacht stand ein Hyundai in der Gundermannstraße in Flammen. Der Innenraum brannte nach Polizeiangaben vollständig aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wie sich bei Recherchen der Kripo herausstellte, war das Fahrzeug am Vortag gestohlen worden. Die unbekannten Täter hatten zudem vor dem Brand mit dem Wagen einen Unfall in der Waldzieststraße verursacht. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Von nöß