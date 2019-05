Leipzig

In der Nacht zu Mittwoch haben zwei Unbekannte einen 25-Jährigen auf seinem Heimweg in Neulindenau mit einem Messer bedroht. Die Täter hatten den jungen Mann in der Ernst-Keil-Straße zunächst nach einer Zigarette gefragt und ihn dann mit einem Messer zur Herausgabe seines Handys zwingen wollen.

Laut Polizei konnte der Bedrohte einen der Täter mit zwei gezielten Schlägen in dessen Gesicht auf Abstand halten und davon rennen. Wohin die beiden Angreifer dann flohen, bekam der 25-Jährige nicht mit. Kurz darauf rief er die Polizei an und begab sich zum Tatort zurück.

Polizei sucht nach Zeugen

Die beiden Täter werden auf ein Alter zwischen 19 und 25 Jahren geschätzt. Beide waren dunkel gekleidet, haben dunkle Haare und Vollbärte und sind schlank. Der Angreifer mit dem Messer war ungefähr 1,80 Meter groß und trug eine Zahnspange, er sprach Deutsch mit Akzent. Die zweite Person war ungefähr 1,70 Meter groß und trug einen schwarzen Hipster-Beutel auf dem Rücken.

Zeugen, die die Täter anhand der Beschreibung erkennen oder denen die beschriebenen Personen vor oder nach der Tat in Neulindenau aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kripo in Leipzig in der Dimitroffstraße 1 zu melden oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666.

Von ebu