Unbekannte bedrohen Mann mit Messer in Leipzig-Gohlis

Leipzig

Zwei Unbekannte haben am vergangenen Donnerstagnachmittag gegen 16.35 Uhr einen Mann in Leipzig-Gohlis mit einem Messer bedroht und bestohlen. Wie die Polizei nun mitteilte, hatte der 28-Jährige gerade seine Notdurft in einem Gebüsch im Arthur-Bretschneider Park verrichtet, als sich die Täter an ihn heran schlichen. Während einer der Männer den 28-Jährigen mit einem Messer bedrohte und Bargeld, sein Handy und seinen Rucksack verlangte, hielt ein andere Mann Wache.

Der Unbekannte, der den 28-Jährigen mit dem Messer bedrohte, ist schätzungsweise 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat kurzes schwarzes Haar, trug eine dunkelblaue oder schwarze Hose mit einem schwarzen Tank-Top und Silberkette und sprach mit leichtem Akzent.

Die andere Person wird ebenfalls auf 30 Jahre geschätzt, ist 1,75 Meter groß und hat eine dünne Statur. Der Mann hat kurze schwarze Haare, trug eine schwarze leicht eingerissene ¾ Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von ebu