Unbekannte beschädigen Tarnblitzer im Leipziger Norden

Leipzig

Unbekannte haben am Dienstagabend einen der drei Leipziger Tarnblitzer – im Fachjargon „Enforcement Trailer“ – beschädigt. Der Vorfall habe sich kurz nach 18 Uhr in der Delitzscher Landstraße ereignet, sagte ein Sprecher aus dem Polizeilagezentrum gegenüber LVZ.de. Dabei sei nach aktuellen Erkenntnissen ein unbekannter Gegenstand an dem Gerät angebracht worden, das infolgedessen einen noch nicht einschätzbaren Schaden erlitten habe. Nähere Angaben machte das Lagezentrum mit Verweis auf mögliches Täterwissen nicht. Der Tarnblitzer wurde zur technischen Untersuchung abtransportiert.

Die drei „Enforcement Trailer“ waren im Januar 2020 in Leipzig in Betrieb genommen worden und kosteten die Stadt jeweils rund 365.000 Euro.

Von CN