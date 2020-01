Leipzig

Das Wahlkreisbüro des Linken-Politikers Sören Pellmann ist in der Silvesternacht erneut Ziel von Vandalismus geworden. Wie der Bundestagsabgeordnete auf Twitter mitteilte, seien sowohl der Briefkasten als auch die Klingelanlage am Eingang des Büros in Leipzig-Grünau schwer beschädigt worden.

Ein Sprecher aus dem Polizeilagezentrum bestätigte die Angaben auf LVZ-Anfrage. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Anlage und der Briefkasten mit einem Silvesterböller gesprengt. Es werde gegen Unbekannt ermittelt. Ob ein politischer Hintergrund vorlag, könne derzeit nicht gesagt werden, hieß es. Eine Sachschadenssumme lag am Mittwochabend ebenfalls noch nicht vor.

Das Linken-Büro in Grünau war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Sachbeschädigungsdelikten geworden, vielfach mit politischem Hintergrund. Zuletzt waren Ende Oktober Drohungen wie „Wie kriegen euch“ und „Verpisst euch sonst gibt es Tote“ mit weißem Edding an die Scheiben geschrieben worden.

Von CN