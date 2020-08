Unbekannte beschmieren Leipziger Synagoge mit Graffiti

Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Dienstag gegen 8.30 Uhr in der Leipziger Keilstraße Graffiti an einer Synagoge entdeckt. Wie die Behörde mitteilte, gehört das Gebäude im Zentrum-Nord der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. An ihrem Sims hatten Unbekannte die Fassade beschmiert.

Die Leipziger Polizei ordnet die Botschaft hinter dem Vandalismus als nicht „fremden- oder religionsfeindlich“ ein. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Von lcl