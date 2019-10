Leipzig

Am späten Sonntagabend wurde der Fahrer einer Straßenbahn der Linie 11 von Unbekannten auf der Bornaischen Straße am Weiterfahren gehindert, in dem sich diese auf die Gleise stellten. Laut der Polizei kamen daraufhin etwa 30 weitere Personen aus den Seitenstraßen und besprühten die Bahn mit Graffiti.

Unbekannte bewarfen einen Streifenwagen mit Böllern

Der Fahrer der Tram informierte die Leitstelle. Als Polizeibeamte am Tatort eintrafen, wurden die Funkstreifenwagen aus der Gruppierung mit Böllern beworfen, die allerdings ihr Ziel verfehlten. Niemand wurde verletzt. Als weitere Einsatzkräfte eintrafen, verschwanden die unbekannten Täter. Auf der Bahn prangten Schriftzüge in blauer Farbe sowie ein „D“ oder ein Herz. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr.

Von ps