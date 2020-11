Leipzig

In der Nacht von Freitag und Samstag haben Unbekannte in einem Kleingartenverein in Leipzig-Gohlis 25 Lauben aufgebrochen. Nach eigenen Angaben wurde die Polizei am Samstag gegen 9 Uhr über die Einbrüche informiert.

Nach erster Begutachtung stahlen die Einbrecher Werkzeuge, Spielsachen, elektronische Geräte und Essen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von tsa