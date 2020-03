Leipzig

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Montag versucht Geräte von einem Leipziger Bauhof zu stehlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gegen 23.25 Uhr Zutritt zum Gelände in Böhlitz-Ehrenberg. Sie brachen einen Behälter auf, der an einem geparkten Lastwagen angebracht war.

Sie trugen zwei Laubbläser, drei Kettensägen sowie einen Benzinkanister vom Bauhof und lagerten sie an der Lise-Meitner-Straße. Dort lag das Diebesgut auch noch, als der Einbruch festgestellt wurde. Ob die Diebe ihre Beute noch abholen wollten oder während ihrer Tat gestört wurden, ist unklar.

Von tsa