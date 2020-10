Unbekannte brechen auf RB-Leipzig-Gelände ein

Leipzig

Mehrere Personen sind am Sonntagabend widerrechtlich auf das Gelände von RB Leipzig am Sportforum eingedrungen. Der Sicherheitsdienst habe die Polizei über vier Menschen informiert, die dabei zwei Bauzaunfelder zerstört hätten, teilte die Behörde am Montag mit. Beamte stellten vor Ort drei Personen fest und nahmen ihre Personalien auf. Eine von ihnen verstieß gegen Quarantänebestimmungen des Gesundheitsamtes, sodass eine entsprechende Anzeige erfolgte. Gegen das Trio wird außerdem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Von CN