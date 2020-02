Leipzig

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Grundschule im Leipziger Westen eingebrochen und haben erheblichen Schaden verursacht. Laut Polizei entdeckten Mitarbeiter der Einrichtung in der Hans-Driesch-Straße am Dienstagmorgen den Einbruch und informierten die Beamten.

Im ersten Obergeschoss hatten die Unbekannten mehrere Türen gewaltsam geöffnet und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Als die Polizei vor Ort das Gebäude überprüfte, konnte sie in einem Werkraum ein offenes Fenster entdecken, das den Einbrechern vermutlich als Zugang diente.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

Von fbu