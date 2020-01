Leipzig

. Im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gestohlen. Zuvor waren sie in ein in Umbau befindliches Restaurant und Wohnräume in der Ossietzkystraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Diebe zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch und 8.15 Uhr am Donnerstagmorgen Zugang durch eine offene Kellertür.

Die Unbekannten entwendeten einen hochwertigen Akkuschrauber und den Autoschlüssel des später entwendeten schwarzen Pkw (amtliches Kennzeichen L-DL-1999). Aus den darüber liegenden Wohnräumen nahmen die Diebe einen Laptop, eine Spielkonsole sowie dazugehörige Spiele mit. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Von ebu