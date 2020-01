Leipzig

Unbekannte sind in eine Autowerkstatt in Leipzig-Lindenau eingebrochen und haben sechs Fahrzeuge und weitere Wertgegenstände entwendet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch in der Angerstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ersten Hinweisen nach gegen Mitternacht. Die Täter hebelten ein Fenster und ein Tor der Werkstatt auf, um in das Gebäude einzudringen. Anschließend brachen sie einen Tresor auf, in dem sich Schlüssel zu Kundenfahrzeugen sowie ein Büro- und ein Werkstattschlüssel befanden. Aus der Werkstatt und vom Kundenparkplatz entwendeten die Kunden sechs verschiedene Fahrzeuge. Außerdem stahlen sie aus der Werkstatt einen Laptop, Werkstattgeräte und sechs Sommerreifen. Die konkrete Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 22 oder telefonisch unter 0341/ 94 60 0 zu melden.

Von ps