Jeweils kurz vor Weihnachten soll eine Frau im selben Haus in Leipzig-Volkmarsdorf gezündelt haben – beide Male in der Nacht. Die Brände hatten verheerende Folgen – 26 Personen wurden verletzt. Schaden: weit mehr als eine Million Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft der 31-jährigen Mieterin Mordversuch in 39 Fällen vor.