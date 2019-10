Leipzig

Erneut haben Unbekannte in Leipzig-Connewitz die Feuerwehr sowie die Polizei auf Trab gehalten. In der Nacht zum Sonntag wurden an verschiedenen Stellen im Stadtteil mehrere Mülltonnen angezündet, die gelöscht werden mussten. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 26 Jahre alter Verdächtiger festgestellt, auf den nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung zukommt. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden sei es zu insgesamt fünf Stellen zu Bränden gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst gegen 0.20 Uhr in der Stockartstraße, um 0.55, 1.42 und 2.29 Uhr jeweils in der Bornaischen Straße sowie gegen 5.45 Uhr in der Wiedebachstraße. Sechs Kameraden der Feuerwehr waren unter Polizeischutz im Einsatz.

Bereits in der Nacht zuvor waren Polizei und Feuerwehr in Connewitz im Einsatz. Dort hatten Unbekannte Teile einer Baustelle und ebenfalls mehrere Mülltonnen angezündet. Eintreffende Polizisten seien mit Feuerwerkskörpern, Flaschen und Steinen beworfen worden, teilte die Polizei dazu mit. Zwei Beamte wurde hierbei verletzt. Bei den Einsätzen in der Nacht zum Sonntag blieben solche Angriffe aus.

Von CN