In der Nacht zu Sonntag haben zwei Männer eine Frau in der Virchowstraße im Leipziger Norden ausgeraubt. Die 30-Jährige war gegen 3.40 Uhr mit einer Freundin an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 12 in Richtung „ Gohlis-Nord“ ausgestiegen. Wie die Polizei mitteilte, entschuldigte sich kurz darauf ihre Begleitung und verschwand im Gebüsch.

Als die Frau wartete, kamen zwei Männer auf sie zu. Einer der Täter zog an ihrer Kleidung, während der andere nach ihrer Tasche griff. Als diese zu Boden fiel, entwendeten die Unbekannten einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Nachdem die Frau um Hilfe schrie, verschwanden die Täter in Richtung Coppistraße. Ihre Begleitung kam anschließend nicht zurück.

Das Opfer beschrieb die Täter als circa 30 Jahre alte, schlanke Männer mit dunklem krausem Haar. Sie sollen 1,70 Meter groß und augenscheinlich arabischer Herkunft sein. Sie trugen Jogginghose und Shirt.

Zeugen, die Aussagen zum Tathergang machen können und insbesondere die Begleitung der Frau, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig zu melden oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666.

