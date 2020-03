Leipzig

Autoknacker sind im Leipziger Stadtteil Gohlis auf Beutezug gewesen: Sie drangen in eine Tiefgarage in der Georg-Schumann-Straße ein und brachen ein hochwertiges Auto auf. Nach Angaben der Polizei bauten sie unter anderem Lenkrad und Motorteile auf.

Der 51-jährige Besitzer des schwarzen Porsche hatte seinen Wagen am 1. März in der Tiefgarage abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Erst am Sonntag bemerkte er den Schaden. Die Diebe haben Teile in einem niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro.

Von tsa