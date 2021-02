Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand – Fassade und Fenster beschädigt

Leipzig

Gleich mehrere Mülltonnen haben am Mittwochmorgen im Leipziger Westen gebrannt. Das erste Feuer wurde laut Polizei um 4.15 Uhr von einem Anwohner in Lindenau gemeldet. Schon bei der Anfahrt zum Brandort stellten die Beamten in unmittelbarer Nähe eine weitere in Flammen stehende Mülltonne fest. In beiden Fällen konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brände zügig löschen. Dennoch seien an einem angrenzenden Wohnhaus zwei Fenster beschädigt worden.

Ein Mülltonnenbrand im angrenzenden Stadtteil Plagwitz griff kurze Zeit später sogar auf die Fassade eines Gebäudes über. Darüber, wie hoch der Sachschaden in den drei Fällen beziffert werden muss, konnte die Polizei am Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung laufen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Nummer 0341/966 4 6666 zu melden.

Von anzi