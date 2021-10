Unbekannte sprengen im Pösnapark Geldautomaten

Großpösna

Wer in der Nacht zu Freitag in Großpösna nicht durch die laute Explosion im Pösnapark geweckt wurde, der wird spätestens durch den Sirenenalarm und die Signalhörner der Einsatzfahrzeuge danach um den Schlaf gebracht worden sein. Gegen 3.15 Uhr hatten Unbekannte versucht, den Geldautomaten der Sparkassenfiliale auf- oder herauszusprengen – allerdings erfolglos. Zumindest war es laut Sparkasse nicht gelungen, Geld zu entwenden. Der Sachschaden allerdings scheint immens.

Kein Brand, aber viel Staub

Mit je einem Löschfahrzeug waren die 3.20 Uhr alarmierten Ortsfeuerwehren Großpösna und Störmthal/Güldengossa angerückt. Weitere Fahrzeuge wie Drehleiter, Mannschaftstransporter sowie Geräte-, Gefahrengut- und Kommandowagen kamen zur Unterstützung auch aus Naunhof, Elstertrebnitz und dem Landkreis Leipzig mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister. „Ein Brand ist aber nicht ausgebrochen. Unter Atemschutz sind die Kameraden in den sehr verstaubten Bereich gegangen. Sie haben die Rauchabzüge geöffnet und so für eine Belüftung gesorgt. Danach übergaben sie die Einsatzstelle der Polizei“, erklärt Michael Biedermann (53), Mitarbeiter des Bereiches Sicherheit und Ordnung im Großpösnaer Rathaus.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geschäftsstelle bleibt zu

Wie lange die Sparkassenfiliale nun geschlossen bleiben muss, steht noch nicht fest. „Die Detonation verursachte erhebliche Schäden. Wir sind aber bemüht, die Betriebsfähigkeit der Geschäftsstelle so schnell wie möglich wieder herzustellen“, sagt Vize-Pressesprecherin Barbara Bauer. Zunächst müssten die Ermittlungen vor Ort beendet und dann die konkreten Schäden und daraus resultierenden Arbeiten festgestellt werden. Sie könne derzeit für die Kunden nur auf die nächste Filiale in Liebertwolkwitz verweisen, rund 3,6 Kilometer entfernt. „Solche Sprengungen oder andere Aktionen sind total sinnlos, da unsere Automaten so gesichert sind, das eventuell erbeutetes Geld zerstört wird und nicht mehr genutzt werden kann“, erklärt die 46-Jährige. Zudem gebe es einen effektiven Wertbehälter-Schutz. So sei es den Tätern nicht gelungen, die Geldkassette zu erbeuten.

Normaler Betrieb im Center

Im Einkaufszentrum Pösnapark lief am Freitag der normale Geschäftsbetrieb weiter. Center-Manager Michael Schneider war ebenfalls nachts alarmiert worden und bezeichnet den Überfall als „sehr ärgerlich“. Offenbar hätten die Täter mit ihrer Aktion einen Zeitpunkt zwischen den Bestreifungen durch einen privaten Sicherheitsdienst abgepasst. „Derzeit sind wir dabei, die Folgen der Explosion zu überblicken. Bis auf die Sparkasse und den benachbarten Mobilfunk-Anbieter, der auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist der Bereich wieder freigegeben“, berichtet der 52-Jährige. Seit Ende 2016 leitet Schneider das Center, so etwas habe er hier noch nicht erlebt.

Von Olaf Barth