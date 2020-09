Unbekannte sprühen Hakenkreuz-Graffiti am Elsterflutbett

Leipzig

Polizisten haben am Montag am Elsterflutbett im Leipziger Süden mehrere Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt. Wie die Pressestelle der Behörde am Dienstag mitteilte, waren die Graffiti auf Abgrenzungssteinen an einem neuen Polder am Stausee in Hartmannsdorf-Knautnaundorf zu sehen. In der Nähe fand sich noch ein Schriftzug mit dem Zahlencode „1488“. In rechten Szenekreisen gilt „88“ als Umschreibung für „Heil Hitler“. „14“ gilt als Umschreibung für „14 words“ – ein rassistisches Bekenntnis aus den USA.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit vom 1. September gegen 17 Uhr bis zum 7. September gegen 11.15 Uhr an. Die Beseitigung sei veranlasst worden. Nun ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von joka