Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn 14 bei Leipzig einen Sattelhänger aufgeschlitzt und 120 geladene Reifen gestohlen. Der 55-jähriger Fahrer des Sattelzuges hatte das Fahrzeug am Mittwochabend auf dem Parkplatz Birkenwald in Richtung Dresden abgestellt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte er gegen 2 Uhr nachts, dass die Plane des Anhängers aufgeschlitzt war.

Es wurden 120 Reifen aus dem Fahrzeug gestohlen. Allein der Stehlschade beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. An dem Lkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls.

Von ebu