Leipzig

Unbekannte haben aus einem Fabrikgebäude in der Erich-Zeigner-Allee in Plagwitz einen kleinen Tresor sowie eine Armbanduhr gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr und fand statt, während in der dritten Etage Essen serviert wurde.

Die unbekannten Täter hatten den unverschlossenen Umkleideraum der Mitarbeiter aufgesucht und den Tresor aus dem Fenster auf den Hinterhof geworfen. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Insgesamt erbeuteten sie einen vierstelligen Geldbetrag sowie die Armbanduhr eines 25-jährigen Mitarbeiters im Wert von rund 150 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 zu melden.

Von fbu