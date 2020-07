Unbekannte überfallen Frau in Leipzig und stehlen Fahrrad

Leipzig

Mit vorgehaltenem Messer haben zwei Unbekannte am Dienstag eine 36-jährige Frau im Leipziger Zentrum überfallen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Rückseite eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Schützenstraße zu dem Angriff.

Demnach wollte die Frau grade ihr Fahrrad abschließen, als die Unbekannten an sie herantraten und Geld forderten. Mit einem Messer verliehen die Männer ihrer Forderung Nachdruck. Zusammen mit dem Rad, einem Fahrradschloss sowie dem erbeuteten Geld entfernten sich die Unbekannten in Richtung des Georgirings beziehungsweise in Richtung des Schwanenteichs.

Leihfahrrad entwendet

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Leihfahrrad von Swapfiets, das einen blauen Vorderreifen hat. Die Polizei sucht nun mit der folgenden Personenbeschreibung nach den unbekannten Männern: Der erste Tatverdächtige ist ungefähr 1,75 Meter groß sowie zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hat dunkle Augen und eine schlanke Figur. Zur Tatzeit hatte der Mann schwarze Haare und trug eine blaue Jeans sowie ein T-Shirt. Der zweite Tatverdächtige wurde fast gleich beschrieben. Sichtbarer Unterschied ist ein Vollbart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass Anwohner des Gebäudes die Verdächtigen beim Verlassen des Tatortes gesehen haben könnten.

