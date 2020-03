Leipzig

Am Wochenende sind gleich zwei Tankstellen in den Leipziger Stadtteilen Grünau und Neustadt-Neuschönefeld überfallen worden. Nach ersten Einschätzungen der Polizei handelt es sich in beiden Fällen um dieselben zwei Täter.

Demnach betraten zwei maskierte Männer am Samstag gegen 0.45 Uhr die Tankstelle in der Straße am See. Sie bedrohten den Angestellten mit einer Pistole und forderten Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter ungefähr 600 Euro aus der Kasse herausgegeben hatte, flohen die Täter in Richtung Kulkwitzer See.

Auffällige Schuhe

Der Tankstellenkassierer beschrieb den Täter mit der silbernen Pistole als 1,70 Meter großen Mann. dessen Alter er auf 20 Jahre schätzte. Er hatte dunkle, breite Augenbrauen und sprach gebrochenes Deutsch. Zum Zeitpunkt der Tat trug er weiße Handschuhe und eine schwarze Mütze. Auch seine gesteppte Jacke, seine Hose und seine Schuhe waren schwarz.

Sein Komplize wird auf gleiche Größe und gleiches Alter geschätz. Er trug ebenfalls eine schwarze Jacke, schwarze Hose und weiße Handschuhe. Er hatte sich eine Kapuze mit grauem Innenfutter aufgezogen und hatte schwarz-weiße Sportschuhe an.

Überfall am nächsten Abend

In der Nacht zum Sonntag wurde dann die Tankstelle in der Ludwig-Erhardt-Straße 36 überfallen. Zwei Täter traten gegen 3 Uhr an den Nachtschalter. Beide hatten Pistolen bei sich und zwangen den Mitarbeiter, die nachts verschlossenen Türen zu öffnen. Im Verkaufsraum gab der Angestellte den Räubern ungefähr 1200 Euro Bargeld, das die Täter zusammen mit einigen Zigarettenpackungen in eine Aldi-Tüte packten. Anschließend verschwanden sie in Richtung Listplatz.

Die Männer sollen 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide trugen Sturmhauben, durch die nur die Augen zu sehen waren. Einer von ihnen sprach mit hoher Stimme und gebrochenem Deutsch. Sein Alter wird auf 23 bis 25 Jahre geschätzt. Er trug während des Überfalls eine grüne Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe. Außerdem fielen wieder die schwarz-weißen Adidas-Sportschuhe auf.

Sein Komplize trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Sein Alter wird auf 23 Jahre geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung.

Da die Polizei Gefahr im Verzug sieht, bittet sie dringend um Unterstützung aus der Bevölkerung. Hinweise zu den Tätern oder Beobachtungen vom Tatort nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa