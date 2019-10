Leipzig

Am Montag sind Unbekannte in eine Tankstelle in Gohlis-Nord eingebrochen. In den frühen Morgenstunden gegen drei Uhr wurde Anwohner von einem lauten Knall geweckt. Laut Informationen der Leipziger Polizei vernahm er den Alarm einer Tankstelle an der Landsberger Straße auf Höhe der Olbrichtstraße. Sofort setzte er den Notruf ab, ging zum Tatort und fand dort eine massiv beschädigte Eingangstür vor.

Die Polizei stellte wenig später fest, dass Unbekannte offenbar die Glastür der Tankstelle mit einem Gullydeckel eingeworfen hatten. Sie durchsuchten den Kassenbereich und entwendeten Zigaretten, dann verließen sie den Tatort. Zur Höhe des Gesamtschadens liegen bisher noch keine Angaben vor.

Von ps