Leipzig

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Haltestelle „Grünauer Allee“ in Leipzig zu sprengen. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten am nächsten Morgen einen „sprengstoffähnlichen Gegenstand“ und die unbeschädigte Geldkassette vor. Auch Techniker der Deutschen Bahn waren vor Ort. Laut dem aktuellen Ermittlungsstand hörten Zeugen in der Nacht gegen 3.45 Uhr einen lauten Knall.

Die Polizei bittet Zeugen, sich persönlich an das Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 zu wenden oder unter der Nummer (0341) 94 600 anzurufen.

Von lvz