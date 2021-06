Leipzig

Am Montag wurde ein in der Kirchberg- Ecke Bothestaße parkender Pkw an mehreren Stellen zerkratzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ereignete sich der Vorfall im Leipziger Stadtteil Möckern im Zeitraum zwischen 9:15 Uhr und 12:10 Uhr.

Der schwarze VW Tiguan wurde von Unbekannten an mehreren Stellen beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen und einen Zeugenaufruf gestartet.

Polizei startet Zeugenaufruf

Der Pkw wurde von Unbekannten an mehreren Stellen zerkratzt. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Von LVZ