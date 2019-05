Leipzig

Gruppen aus bis zu acht Tätern haben am Wochenende in einigen Leipziger Stadtteilen Wahlplakate beschädigt und zerstört. Das teilte die Polizei am Montag mit. Betroffen war die Wahlwerbung von mehreren Parteien.

Am Samstag meldeten mehrere Zeugen, dass in der Südvorstadt in der August-Bebel-Straße/Ecke Arndtstraße eine Gruppe von bis zu acht Personen Wahlplakate von Laternen abreißen würde. Im Fokus der Täter lag die Wahlwerbung der Parteien Bündnis 90/Die Grünen und der FDP. Teilweise hingen die Plakatreste noch an den Laternenmasten, andere Plakate lagen auf dem Gehweg.

Am Sonntag wurden im Stadtteil Lößnig mehrere Wahlplakate beschädigt: Eine Gruppe von bis zu sieben Personen zerstörte am Sonntag Werbung von CDU und AfD. Auch im Bereich der Bornaischen Straße, zwischen den Querstraßen Liechtensteinstraße und Giebnerstraße, wurden insgesamt 18 Wahlschilder heruntergerissen. Es handelte sich dabei um Plakate von SPD, AfD, Die Linke, CDU und Bündnis 90/Die Grünen.

Von fbu