Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Brambacher Straße in Leipzig-Grünau einen PKW angezündet. Die Täter schlugen gegen 2.45 Uhr zunächst die Heckscheiben des am Straßenrand geparkten Wagens ein und steckten ihn dann in Brand.

Wie die Polizei mitteilte, wurde durch die Hitzeentwicklung nicht nur das Fahrzeug selbst beschädigt, sondern auch zwei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr der Südwestwache löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von hgw