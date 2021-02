Leipzig

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag ein Auto in Leipzig in der Hans-Poeche-Straße angezündet. Die Brandstifter nutzten dafür einen Brandbeschleuniger, so die Polizei. Das Fahrzeug, das an der Straße parkte, brannte vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot