Leipzig

Wieder eine Kellerbrand in Grünau: Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Brand in einem Leipziger Keller gebrannt. Wie ein Sprecher aus dem Lagezentrum auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, wurde das Feuer gegen 21.17 gemeldet.

Demnach stand eine Kellerbox in Flammen, schnell wieder gelöscht wurden. Es gab keine Verletzten. Zur Höhe des Schadens konnten am Abend keine Angaben gemacht werden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Beamte werden am Mittwoch die Ermittlungen aufnehmen.

Von tsa