Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Bornaischen Straße in Leipzig-Connewitz mehrere Brände gelegt. Wie die Polizei mitteilte, brannten eine Baustelleneinrichtung sowie ein Verteilerkasten der Verkehrsbetriebe, sodass eine Weiche nicht mehr gestellt werden konnte.

Gegen 3.20 Uhr wurde in der Nähe zudem eine Matratze vor einem Stromverteilerkasten angezündet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Von lvz