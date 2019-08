Leipzig

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag gegen 2.50 Uhr Wahlplakate in der Eisenbahnstraße angezündet. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um Plakate der CDU. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ließe sich noch nicht sagen.

Vor der Landtagswahl in Sachsen am 1. September kommt es immer wieder zu Beschädigungen und Diebstählen von Wahlplakaten. Straftaten sollten, wenn sie beobachtet werden, an die 110 gemeldet werden. Ist der Diebstahl oder die Beschädigung bereits erfolgt, so genüge eine Anzeige direkt im Revier, um keine Notrufleitungen zu blockieren.

Von RND/mot