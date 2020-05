Leipzig

Ein Tarnblitzer ist in Leipzig in der Nacht zu Samstag durch einen Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Täter den Schriftzug „ACAB“ auf der Geschwindigkeitsmessanlage in der Kiewer Straße an. Zudem besprühte er das Sichtfenster des Blitzers und machte ihn so vorübergehend arbeitsunfähig.

Zwei Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamtes konnten die Schmiererei am Samstagmorgen mit einem Spezialreiniger entfernen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von fbu